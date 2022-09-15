МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. То, что руководство американских нефтяных компаний предупредило, что не сможет спасти Европу этой зимой за счет роста объема поставок нефти, — наглядное проявление американской логики и прагматизма, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"Американская логика. Своя рубашка ближе к телу: пусть союзники выпутываются сами", — написал он.

По словам Пушкова, американцы действуют тем самым по принципу: "сами вводят эмбарго, сами пусть и разбираются".

"Хваленый американский прагматизм в действии", — заключил сенатор.