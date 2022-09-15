МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Роснефти" за первое полугодие 2022 года выросла на 1,5% — до 4,85 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, добыча газа увеличилась на 9,2% год к году, до 1,12 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщила компания. "Роснефть" заплатила рекордные налоги в первом полугодии

"Добыча углеводородов за первое полугодие 2022 года достигла 4,85 миллиона б.н.э. в сутки, увеличившись на 1,5% год к году в сопоставимом периметре", — говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что суммарная добыча жидких углеводородов на новых крупных проектах, запущенных с 2016 года, в доле компании за первое полугодие составила 529 тысяч баррелей в сутки, что на 7,6% выше год к году. Доля этих проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 14,2%, что на 1,3 процентного пункта выше год к году, также говорится в отчете.

"Добыча газа за первое полугодие 2022 года выросла на 9,2% год к году до 1,12 миллиона б.н.э. в сутки. При этом доля газа в добыче углеводородов в отчетном периоде достигла 23%, что является рекордным показателем для компании", — также пишет "Роснефть".

Объем переработки нефти "Роснефти" в первом полугодии 2022 года составил 45,8 миллиона тонн. По данным компании, за аналогичный период прошлого года совокупный объем переработки нефти "Роснефти" составлял 52,7 миллиона тонн, на российских НПЗ — 47,6 миллиона тонн.