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Новак допустил увеличение поставок топлива в Турцию
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Россия увеличит поставки топлива в Турцию, если Анкара обратится с такой просьбой, заявил вице-преьмер Александр Новак. "Если турецкие партнеры будут увеличивать потребление... ПРАЙМ, 15.09.2022
энергетика, новости, александр новак, турция, россия, энергоресурсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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САМАРКАНД, 15 сен — ПРАЙМ. Россия увеличит поставки топлива в Турцию, если Анкара обратится с такой просьбой, заявил вице-преьмер Александр Новак.
"Если турецкие партнеры будут увеличивать потребление энергии и обращаться за дополнительными объёмами, мы просто будем рассматривать и обеспечивать", — сказал он.
Сейчас Россия ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубических метров газа. По словам Новака, эти объемы полностью реализуются в соответствии с контрактами.
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