САМАРКАНД, 15 сен — ПРАЙМ. Россия увеличит поставки топлива в Турцию, если Анкара обратится с такой просьбой, заявил вице-преьмер Александр Новак. Новак: договоренность по "Силе Сибири — 2" достигнут в скором времени

"Если турецкие партнеры будут увеличивать потребление энергии и обращаться за дополнительными объёмами, мы просто будем рассматривать и обеспечивать", — сказал он.

Сейчас Россия ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубических метров газа. По словам Новака, эти объемы полностью реализуются в соответствии с контрактами.

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