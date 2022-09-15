ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в четверг снизились в цене примерно на 4%, до 7-дневного минимума, на фоне заключения в США соглашения, позволившего избежать забастовки железнодорожников. Кроме того, цены находятся под давлением ввиду ожиданий ослабления мирового спроса и укрепления доллара в преддверии вероятного значительного повышения процентной ставки ФРС, сообщает агентство Рейтер. Золото дешевеет на два процента из-за инфляции в США

Около 10.50 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 3,75 доллара, или 4%, до 90,35 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 3,58 доллара, или 4,1%, до 84,90 доллара за баррель.

Котировки обоих сортов нефти нацелены на минимумы закрытия с 8 сентября.

Железнодорожные компании США и профсоюзы заключили предварительное соглашение, которое, вероятно, позволит избежать приостановки поставок, сообщили осведомленные источники.

Угроза забастовки оказывала небольшую поддержку рынку в среду.

Предварительное соглашение между железнодорожными компаниями и профсоюзами привело к тому, что котировки фьючерсов на дизтопливо и бензин в США потеряли более 5% в ходе сессии.

"Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара и предварительной договоренности, которая, вероятно, поможет избежать забастовки работников железной дороги США", — заявили аналитики Ritterbusch and Associates, отметив сокращение крэк-спрэдов.

Крэк-спрэд может сократиться до минимума закрытия с конца февраля.

Доллар остается вблизи 20-летнего максимума, достигнутого 6 сентября, на ожиданиях того, что ФРС продолжит активно повышать процентные ставки.

Другими негативными для нефтяного рынка факторами являются рост запасов нефти в хранилищах США и ожидающееся сокращение энергопотребления блокчейна Ethereum.