МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Температура в доме на уровне 17 градусов является нормальной для организма, и к ней вполне можно привыкнуть, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью Radio ZET. Польские госучреждения обяжут снизить электропотребление с 1 октября

По ее словам, все домохозяйства уже давно должны были экономить на энергии, следуя принимаемым властями страны мерам. "Я имею в виду электричество, воду — экономию в целом. Нам нужно многому научиться, когда дело доходит до хороших привычек: выключение света и зарядных устройств, отопление при более низких температурах и дома, и в общественных местах, где мы все еще видим открытые окна, термостаты нужно перевесить повыше", — отметила она.

Министр призвала также "заменить лампочки". "Я считаю, что это может сделать каждое домашнее хозяйство — пройти такой экзамен на совесть и принять программу", — подчеркнула она.

На вопрос, что сама министр сделала в этом направлении, она ответила, что "намного раньше" понизила температуру в доме. На вопрос, сколько градусов в ее жилище, она ответила: "17 градусов в местах общего пользования и 19 градусов в более посещаемых комнатах", добавив, что к таким условиям можно привыкнуть. "Для организма это нормальная температура воздуха", — заключила Москва.