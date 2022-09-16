МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии передало дочерние предприятия "Роснефти" — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства, следует из пресс-релиза министерства экономики и защиты климата Германии. В ФРГ спрогнозировали сотни смертей и хаос при отключении света

"На основании закона об энергетической безопасности федеральное правительство сегодня передало компании Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) под контроль Федеральному сетевому агентству", — говорится в сообщении минэкономики.

Таким образом, агентство, в частности, получает контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

Rosneft Deutschland объединяет в общей сложности около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, таким образом, это одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии, как следует из сообщения.

Министерство объяснило принятие своего решения тем, что "критически важные" предприятия, работающие в сфере услуг, информационных технологий, поставщики, страховые компании, а также банки, равно как и бывшие клиенты, больше не хотели сотрудничать ни с нефтеперерабатывающими заводами с участием "Роснефти", ни с самими немецкими дочерними компаниями "Роснефти".