МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. В России может возникнуть дефицит зимнего дизеля, несмотря на стабильность топливного рынка, заявил в беседе с радио Sputnik президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Новак допустил увеличение поставок топлива в Турцию

Он отметил, что у него "вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива", с которым в России всегда были проблемы, и допустил, что грядущей зимой также могут возникнуть определенные сложности.

Раньше, по его словам, ситуацию спасали средние дистилляты или заменители дизельного топлива, но сейчас все они, как и сам зимний дизель, поставляются на экспорт.

Пи этом Аркуша выразил уверенность, что предотвратить нехватку могут поставки дизтоплива из Белоруссии, и этот вопрос уже обсуждается.