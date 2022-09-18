МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что немцы могут "остаться без страны" из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта на Украине. В Германии ожидают роста цен за электричество на 60%

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Трамп поставил себе в заслугу, что давно предупреждал Германию о такой угрозе и даже, по его утверждению, как-то подарил тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель белый флаг для "капитуляции" перед Россией.

"Я отправил ей флаг. "Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?" Я сказал, что… если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро", — рассказал Трамп на митинге в штате Огайо.

Он вспомнил, как немцы смеялись в ответ на его предостережения.

"Больше они не смеются… Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны", — добавил он.

Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом в крайнем случае Берлин готов рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. В последнем пакете мер правительство постановило в краткосрочной перспективе скорректировать условия использования железнодорожной сети, чтобы сделать приоритетными перевозки нефтепродуктов и угля.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий РФ является надёжным их поставщиком на мировые рынки.