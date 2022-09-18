ДОНЕЦК, 18 сен — ПРАЙМ. Дефицит топлива на территории ДНР планируется ликвидировать в течение недели, заявил журналистам министр угля и энергетики республики Андрей Чертков. Пушилин поручил организовать круглосуточную разгрузку топлива в ДНР

Ранее премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что на АЗС в республике наблюдается незначительный дефицит топлива из-за обстрелов украинскими войсками нефтехранилищ. В частности, на многих АЗК топливо отпускалось только по талонам и для транспорта государственных организаций.

"Поставки топлива начались с пятницы, за всю неделю к нам пришло порядка 5 тысяч, тонн топлива при недельной загрузке наших заправок в 4,5 тысячи тонн. Сегодня ночью должны подойти тоже 3,5 тысячи тонн, по большей части это 95-й бензин. Завтра мы начнем развозить топливо по всем заправкам, и начиная со вторника, все заправки и частные, и государственные откроются с 95-м (топливо марки Аи 95 – ред.) на продажу. Сегодня нами законтрактовано и оплачено порядка 25 тысяч тонн. Я напомню, что все коммунальные службы, аварийные службы, скорые помощи, строители обеспечены топливом. На этой неделе мы также обеспечили топливом всех аграриев. Ситуацию мы выравниваем, надеемся, что со вторника выровняем, и в дальнейшем такая ситуация не повторится", — сообщил Чертков.

В свою очередь, Хоценко пояснил причины сложившейся ситуации с топливом и подвел итоги инспекции АЗК в двух городах республики.

"Сегодня проверил 12 заправок, семь государственных, пять частных. Ситуация стала лучше. Бензин у нас есть, 92-й, дизель… завтра у нас приходит очередная партия топлива… Бензин и дизельное топливо мы не производим, поэтому импортируем из Российской Федерации. Прошел некоторый сбой с логистикой по топливу, в начале августа Республиканская Топливная Компания оплатила топливо, сегодня мы начали получать. Ежедневно будет собираться штаб под моим руководством и будем работать до тех пор, пока мы не войдем в нормальное русло", — сказал журналистам Хоценко.