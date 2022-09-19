Нефть подешевела на два процента на укреплении доллара и рисках вокруг спроса
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению в пределах 2%, продолжает сдерживать котировки дорогой доллар, при этом рынки оценивают перспективы вокруг спроса на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,69%, до 89,81 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,96%, до 83,1 доллара. Утром нефть дорожала в среднем на 0,5%.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 110,08 пункта. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся менее доступны при покупке в другой валюте.
Рынки продолжают ожидать очередное заседание Федрезерва, по итогам которого, в среду, регулятор озвучит свое решение по ключевой ставке. Эксперты прогнозируют пятое повышение ставки подряд. Инвесторы опасаются, что продолжающаяся политика повышения ставок в мире может привести к рецессии, а это негативно для перспектив спроса.
Опасения по поводу рецессии отражаются и в торгах на фондовом рынке. Так, азиатские индексы закрылись снижением в среднем на 1%, биржи Европы и фьючерсы на американские индексы опускаются.
"Агрессивное повышение ставок в итоге сдержит рост. Основные драйверы на данный момент — это уход от риска и сильный доллар", — сказал агентству Блумберг сырьевой аналитик UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
https://1prime.ru/energy/20220919/838166537.html