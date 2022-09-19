МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению в пределах 2%, продолжает сдерживать котировки дорогой доллар, при этом рынки оценивают перспективы вокруг спроса на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется в ожидании "ястребиных" решений Федрезерва

По состоянию на 13.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,69%, до 89,81 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,96%, до 83,1 доллара. Утром нефть дорожала в среднем на 0,5%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 110,08 пункта. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся менее доступны при покупке в другой валюте.

Рынки продолжают ожидать очередное заседание Федрезерва, по итогам которого, в среду, регулятор озвучит свое решение по ключевой ставке. Эксперты прогнозируют пятое повышение ставки подряд. Инвесторы опасаются, что продолжающаяся политика повышения ставок в мире может привести к рецессии, а это негативно для перспектив спроса.

Опасения по поводу рецессии отражаются и в торгах на фондовом рынке. Так, азиатские индексы закрылись снижением в среднем на 1%, биржи Европы и фьючерсы на американские индексы опускаются.

"Агрессивное повышение ставок в итоге сдержит рост. Основные драйверы на данный момент — это уход от риска и сильный доллар", — сказал агентству Блумберг сырьевой аналитик UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).