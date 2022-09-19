МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Объем разведанных запасов природного газа на территории РФ снизился за 2021 год на 6,32%, при этом запасы сырой нефти выросли на 0,11%, говорится в проекте государственного доклада Минприроды России о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации. Глава Минприроды заявил, что в России достаточно ресурсов нефти и газа

"Объем разведанных топливно-энергетических запасов минеральных ресурсов (сырая нефть, природный газ, уголь и уран) в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизился по природному газу, углю и урану на —6,32%, —0,11% и —0,41% соответственно, и увеличился по запасам сырой нефти на 0,11%", — говорится в докладе.

В материалах уточняется, что запасы нефти по итогам года составили 19,03 миллиарда тонн, а природного газа — 44,5 триллиона кубометров.

Добыто за год было 525 миллионов тонн нефти и газового конденсата, что на 3,75% выше, чем в 2020 году. Объем добычи газа в годовом выражении остался на прежнем уровне — 662 миллиарда кубометров. При этом годовой прирост запасов по результатам геологоразведки составил: нефти и конденсата 614 миллионов тонн, природного газа — 1,554 триллиона кубометров.

Что касается угля, его запасы в прошлом году сократились до 274,8 миллиарда тонн, а добыча составила 363,4 миллиона тонн. Запасы урана сократились до 707,7 тысячи тонн, а добыто этого полезного ископаемого в течение года было 2,6 тысячи тонн.