МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. АЭС Isar II в Баварии придется остановить примерно на одну неделю для устранения протечки внутреннего клапана электростанции, при этом безопасность не была нарушена, сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на данные Федерального министерства окружающей среды Германии. В Германии выступили за вывод АЭС из резерва в связи с энергокризисом

Уточняется, что оператор АЭС уже проинформировал об утечке орган ядерного надзора Баварии.

"Чтобы АЭС Isar II в Баварии работала до конца года, ее придется остановить примерно на неделю для устранения утечки", — сообщило агентство.

Со ссылкой на представителя Федерального министерства окружающей среды Германии (BMUV) отмечается, что энергетическая компания Preussen-Elektra на прошлой неделе проинформировала ведомство "о протечке внутреннего клапана на АЭС Isar II в ходе технических обсуждений".

"Безопасность не была нарушена", — приводятся данные из заявления министерства. При этом уточняется, что реактор должен быть отремонтирован — для того чтобы быть доступным для работы и после окончания года.

В этой связи министерство теперь будет изучать, можно ли продолжать использовать Isar II в качестве резерва для производства энергии в Германии до середины апреля, как ранее планировал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Как уточнил оператор АЭС, ремонт не потребуется, если электростанция прекратит работу после 31 декабря 2022 года в соответствии с решением о постепенном отказе от атомной энергии, принятым в Германии в 2011 году, добавили в министерстве.