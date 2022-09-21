МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Сланцевая индустрия Соединенных Штатов столкнулась со множеством проблем экономического, инвестиционного и политического характера, из-за чего приближается к состоянию, напоминающему паралич, написал в статье для Forbes обозреватель Дэн Эберхарт. Глава JPMorgan предупредит конгресс США о приближении экономических проблем

"Великая американская сланцевая машина уперлась в стену. Темпы буровых работ и добычи методом гидроразрыва пласта перестали расти. Некоторые сланцевые производители уже предупреждают, что рост объемов добычи в США может оказаться ниже, чем прогнозируется, — вероятно, значительно ниже", — отметил Эберхарт.

При этом он предположил, что указанные данные о буровых работах и добыче плохо отразятся на нефтяных рынках, где уже сегодня наблюдается дефицит предложения. В скором времени рынки, по расчетам Эберхарта, столкнутся с кризисом поставок, что приведет к росту цен на энергоресурсы.