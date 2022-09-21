МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Арифин Тасриф заявил в среду, что в стране есть 70 потенциальных нефтегазовых бассейнов, которые в настоящее время не разведаны и требуют инвестиций, сообщает новостной портал CNBC. Норвегия в августе нарастила добычу жидких углеводородов

"Потенциал для инвестиций в разведку и добычу нефти и газа в Индонезии по-прежнему очень велик. У нас есть 70 неисследованных бассейнов, которые будут предложены на втором раунде инвестиций", — заявил журналистам Тасриф. Он добавил, что министерство энергетики поставило цель добывать 1 миллион баррелей нефти в день и 12 миллиардов кубических футов газа в сутки к 2030 году.

В течение последних месяцев правительство Индонезии принимало меры для стимулирования инвестиций в нефтегазовый сектор. Это связано с масштабным топливным кризисом в стране — спрос на нефть превышает предложение. Сейчас потребление продуктов нефти в Индонезии составляет 1,4-1,5 миллиона баррелей в сутки. Внутреннее же производство составляет около 0,6 миллиона баррелей в сутки. Разницу в 0,8-0,9 миллиона баррелей Индонезия пытается компенсировать импортом нефти, однако мировое повышение цен на ресурс ставит правительство в тяжелое положение.

На прошлой неделе министр Тасриф заявил, что в условиях серьезнейшего топливного кризиса в Индонезии страна готова закупать нефть из любой страны, которая предложит невысокую цену. На вопрос СМИ о том, на каком этапе находится процесс анонсированной ранее покупки российской нефти, министр сообщил, что из-за высокого спроса на российскую нефть ее сейчас "нет в наличии".