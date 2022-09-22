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2022
https://1prime.ru/energy/20220922/838217259.html
"Газпром" активизирует работу на кредитных рынках во втором полугодии
Энергетика
Новости
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ГАЗПРОМ ВО II ПОЛУГОДИИ АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ НА КРЕДИТНЫХ РЫНКАХ, ПО ИТОГАМ ГОДА ЖДЕТ ОБЩЕГО ДОЛГА ГРУППЫ НА ПРОШЛОГОДНЕМ УРОВНЕ — ТОП-МЕНЕДЖЕР Новость дополняется ПРАЙМ, 22.09.2022
энергетика, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ВО II ПОЛУГОДИИ АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ НА КРЕДИТНЫХ РЫНКАХ, ПО ИТОГАМ ГОДА ЖДЕТ ОБЩЕГО ДОЛГА ГРУППЫ НА ПРОШЛОГОДНЕМ УРОВНЕ — ТОП-МЕНЕДЖЕР
Новость дополняется