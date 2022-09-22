2022-09-22T15:02:28+03:00

2022-09-22T15:02:28+03:00

2022-09-22T15:02:28+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220922/838217259.html

"Газпром" активизирует работу на кредитных рынках во втором полугодии

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГАЗПРОМ ВО II ПОЛУГОДИИ АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ НА КРЕДИТНЫХ РЫНКАХ, ПО ИТОГАМ ГОДА ЖДЕТ ОБЩЕГО ДОЛГА ГРУППЫ НА ПРОШЛОГОДНЕМ УРОВНЕ — ТОП-МЕНЕДЖЕР Новость дополняется ПРАЙМ, 22.09.2022

энергетика, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60