МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ВО II ПОЛУГОДИИ АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ НА КРЕДИТНЫХ РЫНКАХ, ПО ИТОГАМ ГОДА ЖДЕТ ОБЩЕГО ДОЛГА ГРУППЫ НА ПРОШЛОГОДНЕМ УРОВНЕ — ТОП-МЕНЕДЖЕР

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