МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть, после объявления в России частичной мобилизации, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В ЕК назвали идею ограничения цен на нефть России бессмысленной

По словам источников, несмотря на новые усилия Еврокомиссии и некоторых государств-членов, у этого плана много препятствий, и не факт, что будет достигнут положительный результат.

"Государства-члены Евросоюза стремятся в течение нескольких недель заключить политическое соглашение, которое наложило бы верхний предел цен на российскую нефть. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это усилие набрало обороты после того, как президент (России — ред.) Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию"… и, вероятно, станет частью нового пакета санкций, которые будут предложены Еврокомиссией", — передает агентство.

Отмечается, что представители государств-членов встретятся с комиссией на выходных для обсуждения новых санкций, которые, помимо потолка цен, могут включать новые ограничения в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.

Как заявили источники, многие детали еще предстоит уладить, в том числе то, на каком уровне установить потолок цен.

По словам источников, представители национальных правительств в Брюсселе будут стремиться достичь предварительного соглашения о потолке цен перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября.

Один из источников отметил, что страны ЕС, получившие льготы на нефть, поступающую по их трубопроводам, захотят убедиться, что они останутся нетронутыми, а страны, импортирующие по морю, могут попытаться связать предел цен с предполагаемым в настоящее время полным эмбарго на морские поставки. По словам источника, такие страны, как Греция, Кипр и Мальта, могут попытаться защитить свои отрасли от мер.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.