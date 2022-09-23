МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Осенне-зимний период станет серьезным испытанием для курса западных стран на сокращение импорта российских энергоносителей, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. СМИ: ЕС хочет ввести потолок цен на нефть из России в ближайшие недели

Он напомнил о пяти шагах, которые ЕС намечает в этом направлении. Это опережающее заполнение газовых хранилищ, договоренность о сокращении потребления российского газа на протяжении зимы. Также европейцы планируют разработать и ввести особые налоги на энергетические компании, получающие сверхдоходы в силу высоких цен на нефть и газ, с целью облегчения налогового бремени рядовых потребителей, а также предпринимателей, которые страдают от резкого роста цен на топливо.

Помимо этого, ЕС намерен сократить на 92% к концу года закупку российской трубопроводной нефти и ввести "потолок" цены на российскую нефть на мировых рынках.

"Руководство ЕС наэывает совокупность этих мер "полной мобилизацией перед лицом энергетического кризиса". Однако известно, что между даже самыми жесткими планами и их реальным воплощением в жизнь существует значительный зазор, который может подорвать или даже свести на нет— частично или полностью — предпринятые мобилизационные усилия. Есть также факторы, не поддающиеся учету, — от уровня холодов в грядущую зиму до полной неясности относительного того, будут ли действовать "ценовые потолки" в условиях большого спроса на нефть на мировых рынках", — подчеркнул Пушков. СМИ: Евросоюз может одобрить новые антироссийские санкции 6-7 октября

Он отметил, что реакция населения стран Европы на жизнь в условиях нарастающей нехватки энергоресурсов и сопровождающей ее психологической напряженности нельзя в полной мере предсказать.

"В силу этих факторов невозможно в полной мере оценить степень готовности стран Запада к неизбежному обострению энергетического кризиса в ближайшие месяцы. Можно быть уверенным, что западные либеральные элиты сделают все, чтобы сохранить и даже ужесточить выбранный курс, вплоть до введения новых санкций против России", — отметил сенатор.

Насколько им позволит пойти по этому пути развитие событий и состояние ожидаемого предколлапса в энергетической сфере, прежде всего в странах, зависящих от российских энергоносителей, остается открытым вопросом, добавил он.

Пушков отметил, что при внешнем единстве ЕС по этому вопросу палитра подходов стран-членов объединения весьма разнообразна: "от продолжения 100-процентной поддержки Украины до неафишируемого, но нарастающего ощущения, что европейцы не должны мерзнуть и закрывать свои предприятия ради Донбасса".