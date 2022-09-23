МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложит план по цифровизации энергосистемы ЕС на 565 миллиардов евро, передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа. Пушков: курс ЕС на сокращение импорта топлива из России ждут испытания

"План действий "Цифровизация энергетической системы", который будет обнародован Еврокомиссией на следующей неделе, потребует инвестиций в инфраструктуру на сумму 565 миллиардов евро к концу десятилетия для реализации экологических планов и прекращения зависимости от российского ископаемого топлива", — передает агентство.

Отмечается, что, в соответствии с предложением, ЕС стремится содействовать обмену данными по использованию электричества, начиная с 2024 года, чтобы помочь повысить гибкость энергетических рынков региона, например, позволяя солнечным батареям и электромобилям возвращать энергию в сеть.

Согласно документу, региону нужно установить солнечные батареи на крышах всех коммерческих и общественных зданий к 2027 году и на всех новых жилых домах к 2029 году, а также установить 10 миллионов тепловых насосов в течение следующих пяти лет и вывести на дороги 30 миллионов автомобилей с нулевым уровнем выбросов к 2030 году.

Как передает агентство со ссылкой на дипломатов из ЕС, комиссия намерена опубликовать 28 сентября документ, в котором подробно описываются шаги по снижению волатильности и увеличению объема торгов на энергетических рынках после того, как рост цен привел к резкому увеличению маржинальных требований, в дополнение к мерам, которые блок может принять для снижения цен на топливо.

Отмечается, что 30 сентября министры энергетики должны обсудить предложения о введении налога на сверхприбыль для производителей недорогой электроэнергии и сокращении спроса на электроэнергию, особенно в часы пик.

После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.