МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Реактор на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС в Свердловской области впервые выведен на полную мощность, будучи полностью загружен инновационным смешанным оксидном уран-плутониевым МОКС-топливе, для работы на котором в рамках отработки технологий атомной энергетики будущего и создавалась эта установка, сообщила госкорпорация "Росатом". Стоимость газа в Европе упала на ожиданиях увеличения ветровой генерации

"Реактор БН-800 вышел на 100% мощности. Он успешно прошел стадию технологического перехода на инновационное топливо и готов нести полную нагрузку", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Росатома".

Полностью на МОКС-топливе реактор БН-800 начал работать 9 сентября.

"Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных водо-водяных реакторов с реакторами на быстрых нейтронах, а также решить другие накопившиеся в отрасли проблемы.

Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива — самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.

Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и, прежде всего, для демонстрации работы на смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе (от английского mixed-oxide fuel). В Молдавии вырастут тарифы на газ

Начальная топливная загрузка реактора БН-800 была сформирована в основном из традиционного, уранового оксидного топлива. При этом часть топливных сборок содержала МОКС-топливо, изготовленное на опытных производствах двух предприятий "Росатома" — "Маяка" (Озерск, Челябинская область) и Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область). Затем реактор БН-800 постепенно перевели на полную загрузку МОКС-топливом, промышленное производство которого действует на предприятии "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край).

Первые серийные тепловыделяющие сборки с МОКС-топливом были загружены в активную зону БН-800 в январе 2020 года.