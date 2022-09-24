Бельгия впервые остановит блок АЭС в рамках отказа от атомной энергии
RTBF: Бельгия приостановила реактор действующей АЭС "Дул" из-за отказа от атомной энергии
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БРЮССЕЛЬ, 24 сен — ПРАЙМ. Бельгия в пятницу вечером приступила к остановке одного из действующих реакторов на АЭС "Дул" в районе Антверпена в рамках программы по полному отказу от атомной энергии, сообщил бельгийский телеканал RTBF.
Здесь имеется в виду реактор третьего энергоблока АЭС "Дул", который проработал 40 лет и мог обеспечивать до 10% потребления электричества в Бельгии.
В конце прошлого года правящая коалиция Бельгии приняла решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году. В то же время кризис на Украине и резкий рост цен на энергоносители заставили правительство пересмотреть свое решение и сохранить два реактора до 2035 года.
Однако ряд политиков настаивают на продлении работы и других реакторов в условиях энергетического кризиса в ЕС и резкого роста цен на электричество.
https://1prime.ru/energy/20220924/838236705.html
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