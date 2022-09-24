БРЮССЕЛЬ, 24 сен — ПРАЙМ. Бельгия в пятницу вечером приступила к остановке одного из действующих реакторов на АЭС "Дул" в районе Антверпена в рамках программы по полному отказу от атомной энергии, сообщил бельгийский телеканал RTBF. Будапешт планирует ускорить запуск постройки АЭС ПАКШ-2

Здесь имеется в виду реактор третьего энергоблока АЭС "Дул", который проработал 40 лет и мог обеспечивать до 10% потребления электричества в Бельгии.

В конце прошлого года правящая коалиция Бельгии приняла решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году. В то же время кризис на Украине и резкий рост цен на энергоносители заставили правительство пересмотреть свое решение и сохранить два реактора до 2035 года.

Однако ряд политиков настаивают на продлении работы и других реакторов в условиях энергетического кризиса в ЕС и резкого роста цен на электричество.