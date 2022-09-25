МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Сокращение поставок энергоносителей вследствие санкций против России и закрытие Москвой ключевых маршрутов экспорта трубопроводного газа приведет к тому, что Европа будет вынуждена бороться за нефть и газ и после наступающей зимы, и гораздо дольше, пишет американское издание OilPrice. Пушков прокомментировал выгоду США от падения европейской экономики

Как считают аналитики консалтинговой компании Energy Aspects, нынешний кризис — это "вопрос не одной зимы".

Аналитики предупреждают, что Европе придется ограничивать спрос, чтобы иметь возможность сбалансировать рынок не только этой зимой, но и следующей, и, возможно, зимой, которая наступит дальше.

Специалисты Бундесбанка, центрального банка Германии, заявили в своем ежемесячном отчете докладе на этой неделе, что из-за энергетического кризиса Германия — крупнейшая экономика Европы — уже погружается в рецессию. Эта рецессия будет углубляться по мере приближения зимы на фоне продолжающегося газового и энергетического кризиса.

Кроме того, чтобы предотвратить крах немецких поставщиков энергии и газа, Германия приняла на этой неделе решение национализировать Uniper — крупнейшую в стране компанию в сфере импорта газа.

Промышленные предприятия по всей Европе вынуждены сокращать или сворачивать производство из-за резкого роста цен на энергоносители, и в нескольких европейских отраслевых ассоциациях заявляют, что инициатив Еврокомиссии, которая предлагает снизить цены на энергоносители и помочь домашним хозяйствам и предприятиям в преодолении кризиса, недостаточно, чтобы помочь им пережить зиму.