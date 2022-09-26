МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили реализацию проекта атомной электростанции "Пакш – 2" на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, сообщила пресс-служба российской госкорпорации. "Росатом" поддержал усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности на ЗАЭС

"Стороны договорились продолжать совместную работу для достижения общей цели — строительства и ввода в эксплуатацию современных и безопасных атомных блоков АЭС "Пакш – 2", — говорится в сообщении.

Лихачев и Сийярто подчеркнули необходимость перехода непосредственно к возведению объектов, а также обсудили дальнейшие шаги, которые позволят продолжить работы в рамках утвержденного графика.

Участники переговоров сошлись во мнении, что залогом успешной реализации проекта должна стать слаженная работа заказчика и генерального подрядчика под надзором венгерского регулятора, отметили в пресс-службе.

Как сообщили в "Росатоме", в данный момент на стройплощадке готовятся к укреплению грунтов и сооружению противофильтрационной завесы, разрабатывают котлован под будущие атомные блоки и строят вспомогательные объекты.

Россия и Венгрия в конце 2014 года заключили соглашение о строительстве на единственной венгерской АЭС "Пакш" новых – пятого и шестого – энергоблоков с реакторными установками по передовому российскому проекту. Проект получил название "Пакш – 2", Москва пообещала выдать Будапешту государственный заем на сумму до десяти миллиардов евро на его реализацию. При этом общая стоимость работ оценивается в 12,5 миллиарда евро.

Венгерские власти неоднократно подчеркивали значимость атомной энергетики для обеспечения энергетической безопасности страны.