Ущерб в нефтяном и газовом секторе Сирии составил 107 миллиардов долларов
Сирийский МИД сообщил, что ущерб в нефтяном и газовом секторе составил 107 миллиардов долларов
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ООН, 26 сен — ПРАЙМ. Ущерб в нефтяном и газовом секторах Сирии с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов, Дамаск добивается этой компенсации, заявил, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, глава МИД Сирии Фейсал Микдад.
Он указал на проблему односторонних незаконных антисирийских санкций, введенных Западом, а также на проблему разграбления богатств сирийского народа.
"Лишь один пример: согласно подсчетам, прямые и непрямые потери в нефтяном и газовом секторах Сирии с 2011 года по 2022 год достигают 107 миллиардов долларов США. Мы добиваемся компенсации этого ущерба", — сказал Микдад.
https://1prime.ru/energy/20220926/838254292.html
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