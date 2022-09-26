ООН, 26 сен — ПРАЙМ. Ущерб в нефтяном и газовом секторах Сирии с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов, Дамаск добивается этой компенсации, заявил, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, глава МИД Сирии Фейсал Микдад. Китай призвал США прекратить незаконный вывоз ресурсов из Сирии

Он указал на проблему односторонних незаконных антисирийских санкций, введенных Западом, а также на проблему разграбления богатств сирийского народа.

"Лишь один пример: согласно подсчетам, прямые и непрямые потери в нефтяном и газовом секторах Сирии с 2011 года по 2022 год достигают 107 миллиардов долларов США. Мы добиваемся компенсации этого ущерба", — сказал Микдад.