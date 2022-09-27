КРАСНОЯРСК, 27 сен — ПРАЙМ. Правительство Красноярского края утвердило программу по развитию добычи и переработки полезных ископаемых с объемом инвестиций в 818,8 миллиарда рублей на 3 года. Правительство компенсирует компаниям затраты на внедрение отечественного ПО

"В отраслевой программе "Развитие добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых" к 2025 году планируется увеличить объём добываемого угля до 43 млн тонн (сейчас 37 млн тонн), нефти – до 24 млн тонн (сейчас около 20 млн тонн), природного газа – 20,5 млрд кубометров (сейчас 15,8 млрд кубометров). Объем инвестиций в отрасли за три года составит 818,8 млрд рублей. Крупнейшие инвестпроекты – строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов ООО "Северная звезда", проект "Восток Ойл" и освоение эвенкийских месторождений НК "Роснефть", строительство комплекса по производству нефтяного кокса и комплекса гидрокрекинга на Ачинском НПЗ", — сообщила пресс-служба правительства.

В правительстве отметили, что во вторник были также утверждены все восемь отраслевых программ на ближайшие три года. Так, в программе по развитию металлургического производства общие объемы отгруженной продукции к 2025 году превысят отметку 1,5 триллиона рублей, а инвестиции за три года составят 517,8 миллиарда рублей. Крупнейшими инвестпроектами станут расширение мощностей Надеждинского металлургического завода, Талнахской обогатительной фабрики и реализация "Серной программы" "Норникеля", реализация проекта "Южный кластер" компанией "Медвежий ручей", строительство золотоизвлекательной фабрики ЗИФ-5 компанией "Полюс" и проект экологической модернизации КрАЗа компанией "Русал".

В энергетику за три года планируется инвестировать более 120 миллиардов рублей, в машиностроение — 19,2 миллиарда. Крупнейшие проекты энергетики связаны с модернизацией Красноярской ГЭС, АО "НТЭК" и филиала ПАО "ФСК ЕЭС. Также на заседании краевого правительства были приняты отраслевые программы развития сельского хозяйства, транспорта, строительства и лесного комплекса.