ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. Индия считает, что энергетические рынки в последние месяцы находятся под серьезным давлением, в связи с чем донесла свои озабоченности до американской стороны, заявил во вторник министр иностранных дел южноазиатской страны Субраманьям Джайшанкар, комментируя инициативу о введении "ценового потолка" на нефть из РФ. СМИ: ЕС хочет ввести потолок цен на нефть из России в ближайшие недели

"Важно понимать, что энергорынки уже находятся под огромным давлением. Страны южного полушария уже столкнулись с трудностями в доступе к ограниченным запасам энергоресурсов – как в ценовом отношении, так и с точки зрения доступности", — сказал Джайшанкар в ходе пресс-конференции госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Таким образом, индийский министр ушел от прямого ответа на вопрос о том, поддерживает ли его страна присоединение к предложенной группой G7 инициативе ограничить предельную стоимость российской нефти.

"Мы будем судить о том, как данная ситуация повлияет на нас и другие страны южного полушария", — отметил Джайшанкар, добавив, что уже донес до американской стороны озабоченности Нью-Дели по данному вопросу.

Также министр заявил, что Индия обеспокоена возможным влиянием инициативы стран G7 ввести "ценовой потолок" на нефть из РФ на стоимость энергоносителей на глобальных рынках.

"Послушайте, у нас есть озабоченности касательно цен на нефть. Мы – экономика, где ВВП на душу населения составляет 2000 долларов. Стоимость нефти сильно бьет по нам. И с этим связана наша серьезная обеспокоенность", — сказал Джайшанкар в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.