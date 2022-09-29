МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ремонтные работы на электросетях по всей территории Кубы после урагана "Иан", который обесточил остров, позволили ввести в строй 224 мегаватта генерирующих мощностей, или около 5% от всей энергогенерации острова, сообщила гаванская генерирующая Empresa Electrica. Куба полностью осталась без электричества

"Восстановительные работы… позволили обеспечить электроснабжение части потребителей в провинциях Гавана, Матансас, Сьенфуэгос, Вилья-Клара, Санти-Спиритус, Сьего-де-Авила, Камагуэй, Лас-Тунас, Ольгин, Гранма, Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо… На данный момент восстановлено 224 МВт", — говорится в сводке в Telegram-канале генерирующей компании Гаваны.

Согласно сообщениям генерирующих компаний из других провинций, услуга электроснабжения не предоставляется в провинциях Санкти-Спиритус, Сьего-де-Авила и Камагуэй, отчасти восстановлена — в Матансас, Маябеке и Ольгине.

Общая мощность генерирующих мощностей кубинской энергетики, включая станции, которые вышли из строя или находятся на ремонте, составляет 3,82 гигаватта, пиковое потребление страны — около 3 гВт. Ремонтным бригадам спустя более чем сутки после удара стихии удалось ввести в строй около 5,8% генерирующих объектов острова.

После удара урагана "Иан" карибский остров накануне оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны были эвакуированы, серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству в этих регионах.