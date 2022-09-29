ПЕКИН, 29 сен — ПРАЙМ. Происшествие на "Северных потоках" свидетельствует, что влияние конфликта между Россией и Украиной не ограничивается военными рамками, а также воздействует на энергетику, экономику и продовольствие, если Россия и государства Европы смогут сотрудничать в расследовании ЧП, это станет "оливковой ветвью" — поможет ослабить конфронтацию и избежать усугубления противоречий, сказано в опубликованной в четверг редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. Reuters сообщил об обнаружении четвертой утечки на "Северных потоках"

Авторы материала отметили, что в один и тот же день на предназначенных для поставки российского газа в Европу трубопроводах было обнаружено стразу три утечки, которые сопровождались "мощными подводными взрывами", и многие считают это "преднамеренными действиями".

"Одним из очевидных результатов является то, что надежды Европы на получение российского газа по "Северным потокам" этой зимой полностью растворились в воздухе. Этот инцидент делает еще более трудным и без того сложный и запутанный узел между Россией и Западом", — сообщили журналисты.

Издание подчеркивает, что пока не известно, кто стоит за этим, но "в любом случае атака на крупную транснациональную инфраструктуру гражданского назначения носит весьма гнусный характер, и это также создало опасный прецедент после начала российско-украинского конфликта, такой тенденции нельзя потворствовать".

Отмечается, что на данный момент правда пока неизвестна, но "одно можно сказать наверняка: какая бы сторона ни нажала на кнопку, чтобы повредить "Северные потоки", это нанесло тяжелый удар по российско-европейскому энергетическому сотрудничеству".

Газета также указывает, что нелегкая судьба газопровода "Северный поток 2" сама по себе объясняет немало моментов. "Крупная и взаимовыгодная программа сотрудничества между Россией и ЕС с первого дня натолкнулась на жесткое противодействие со стороны США. От неоднократных словесных угроз до многочисленных раундов санкций США продемонстрировали свою твердую позицию — они не остановятся, пока не испортят "Северный поток 2", — указали авторы статьи. В Госдуме назвали сроки ремонта "Северных потоков"

Отмечается, что после начала российско-украинского конфликта "Северный поток 2", проект сотрудничества, который на самом деле крайне полезен европейцам, оказался на грани банкротства под давлением гегемонизма, геополитических расчетов и дилемм безопасности, а этот преднамеренный саботаж уничтожил возможность его возрождения.

"Несложно почувствовать, что есть невидимые ножницы, перерезающие узы интересов между Россией и Европой. Те, кто контролирует эти ножницы, ведут политическую игру. Когда связи интересов будут разорваны, Россия и Европа останутся в состоянии трагического противостояния, а самой большой жертвой окажутся жизни большого количества простых людей", — полагают авторы статьи.

По мнению издания, "инцидент с "Северными потоками" еще раз показывает, что влияние российско-украинского конфликта не ограничивается полем военных действий, а распространяется на энергетику, экономику, продовольствие".

В статье подчеркивается, что крайне тревожным остается тот факт, что никто не знает, какие еще провокации в данный момент готовятся, и "эта неопределенность будет дамокловым мечом, нависшим над Европой и даже над всем миром".

На данный момент, добавили в газете, все стороны должны сделать все возможное, чтобы сформировать страховочную сеть и как можно скорее добиться урегулирования конфликта. Эксперт раскрыл, какой риск несет ЧП с трубами "Северного потока"

"Если Россия и европейские страны смогут сотрудничать в расследовании происшествия, даже если такое сотрудничество будет крайне ограниченным, это станет "оливковой ветвью" в условиях грозы, которая поможет ослабить конфронтацию и избежать усугубления противоречий", — добавили авторы.

В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.