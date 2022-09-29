РИМ, 29 сен — ПРАЙМ. Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани считает предложение России провести расследование ЧП на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" положительным сигналом. Он также выразил надежду на такую миссию. Захарова: ЧП с "Северными потоками" произошло в зоне контроля разведки США

"Это тревожное событие, конечно. Сейчас идет расследование и сложно делать предположения. Но мы, безусловно, должны спросить себя, кому это выгодно. Если я правильно понимаю, Россия предлагает провести совместную инспекцию, и это мне кажется интересным сигналом. Мы надеемся, что это может быть сделано", — заявил он в интервью газете la Stampa.

Комментирую последствия взрывов, министр отметил, что цены на газ выросли после того, как в последнее время снижались благодаря "давлению по введению потолка цен на газ".

"Сейчас там огромные проблемы. Прежде всего потому, что район не судоходен. Существует также риск взрыва, и невозможно легко проводить проверки. Нужно ждать, пока труба опустеет, а это очень сложные технические моменты. Это очень сложная ситуация и огромный ущерб", — сказал он, комментируя сообщения немецких СМИ о том, что "Северный поток" может больше не вернуться в эксплуатацию.

Инциденты с утечками произошли 26 сентября сразу на двух газопроводах. Власти Дании и Швеции сообщили об обнаружении двух утечек на "Северном потоке" и одной на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Россия официально запросила информацию о происшествии на "Северном потоке" у Дании, как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что данные ЧП являются беспрецедентными, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.