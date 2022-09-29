Министры энергетики ЕС рассмотрят вопрос ЧП на "Северных потоках" в пятницу
Источник в ЕС: министры энергетики затронут вопрос утечек на "Северных потоках" в пятницу
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу затронут вопрос утечек на "Северных потоках", сказал журналистам источник в ЕС.
"Будет представлена информация от шведской, датской и германской делегаций о повреждениях на трубопроводах "Северный поток 1 и 2", которые привели к серьёзным утечкам газа в Балтийском море", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20220929/838297208.html
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