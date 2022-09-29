БРЮССЕЛЬ, 29 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу затронут вопрос утечек на "Северных потоках", сказал журналистам источник в ЕС. Министры энергетики ЕС обсудят регулирование цен в пятницу, заявил источник

"Будет представлена информация от шведской, датской и германской делегаций о повреждениях на трубопроводах "Северный поток 1 и 2", которые привели к серьёзным утечкам газа в Балтийском море", — сказал он.