МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Террористическая акция на нитках "Северного потока" вряд ли могла состояться без вовлеченности какого-то государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. НАТО считает причиной ЧП на "Северных потоках" диверсию

"Представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно", — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, оценивают ли в Кремле происшествие на нитках "Северного потока" как террористический акт или по крайней мере как инцидент, носящий характер международного террористического акта.

Песков уточнил, что масштаб разрушений свидетельствует о том, что это действительно некий акт.

"Это именно инцидент, пока более четкой квалификации мы не можем дать, но масштабы разрушений свидетельствуют о том, что это действительно некий акт", — сказал он.

Пресс-секретарь также отметил, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе ЧП российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными.

"Этот район — это Балтийское море, гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО, поэтому это такие совершенно глупые новости, которые, скажем так, ангажированы", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о сообщениях CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" российских кораблях и подводных лодках.

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАССЛЕДОВАНИИ

Песков заявил, что Россия и США не имеют субстантивных контактов по линии спецслужб, но ситуация с инцидентом на "Северных потоках" требует активного и оперативного сотрудничества. В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой.

"Ответить на этот вопрос невозможно, потому что каких-то субстантивных контактов и сотрудничества органов безопасности у нас нет. Вместе с тем беспрецедентный характер вот этого события. Похоже, что это такой террористический акт, возможно, на государственном уровне, конечно, требует очень активного и энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства", — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, возможно ли в нынешних условиях сотрудничество РФ и США в расследовании инцидента. Эксперт назвал США главным бенефициаром инцидентов на "Северных потоках"

На вопрос, будет ли Москва добиваться международного расследования произошедшего, представитель Кремля ответил, что "все будет зависеть от ситуации".

"Разумеется, здесь потребуется взаимодействие нескольких стран. В условиях, когда налицо такой острый дефицит общения и нежелание очень многих стран идти на контакты с нами в таких чувствительных областях, очень много вопросов возникает", — сказал он.

ПЕРЕЗАПУСК ГАЗОПРОВОДОВ

Песков не дал ответа на вопрос о возможных сроках перезапуска "Северного потока", назвав его техническим.

"Это технический вопрос, мы не можем на него ответить", — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли когда-либо перезапущен "Северный поток". СМИ: Швеция нашла четвертую утечку на "Северных потоках"

В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.