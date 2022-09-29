МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила, что начала поставки ядерного топлива для китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600. Половина японцев одобряют разработку ядерных реакторов нового поколения

"На "Машиностроительном заводе" в Электростали (АО "МСЗ", предприятие ТВЭЛ) выполнена первая отгрузка в Китай ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах CFR-600 — флагманского проекта КНР в области "быстрой" атомной энергетики", — говорится в сообщении российской компании.