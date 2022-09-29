БРЮССЕЛЬ, 29 сен — ПРАЙМ. Евросоюз примет решения по своим действиям в ответ на ЧП на нитках "Северных потоков" после результатов расследования, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант. НАТО считает причиной ЧП на "Северных потоках" диверсию

"Для начала надо выяснить, что произошло, что вызвало инциденты и кто несет ответственность… Это даст нам элементы, которые мы примем во внимание, чтобы решить, как нам защитить нашу инфраструктуру, и чтобы такие инциденты не произошли в будущем… Мы должны дождаться результатов. До этого мы не можем высказываться по конкретным мерам, которые будут касаться нашей инфраструктуры", — сказала она.

Представитель ЕК добавила, что в ожидании итогов расследования ЕС проводит тестирование свой энергетической инфраструктуры.

Происшествия сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября. По данным властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Россия сделала официальный запрос информации у Дании по этому ЧП, как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.