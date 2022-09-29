ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство Эстонии в четверг приняло постановление, согласно которому в качестве санкции с 1 января 2023 года вводится запрет на покупку природного газа из России, сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу. Большинство стран ЕС призвали к вводу потолка цен на газ, сообщил источник

"Уже в апреле правительство приняло принципиальное решение, что страна отказывается от российского газа, теперь это закреплено в качестве юридически обязывающей меры. С 1 января Эстония вводит национальную санкцию в отношении российского газа. Цель санкции – оказать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины, поскольку природный газ является важным источником доходов для России и используется в качестве рычага влияния на Евросоюз", – сказал Рейнсалу на пресс-конференции в Таллине.

По данным правительства, санкция влияет, прежде всего, на газовые предприятия Эстонии, лицензия на деятельность которых дает право импортировать природный газ или предоставлять услуги по его транзиту.

Для бытовых потребителей мера не приведет к изменению в поставках, поскольку с апреля 2022 года природный газ из России в Эстонию почти не поставлялся.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.