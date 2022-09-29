МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Японская Mitsubishi Heavy Industries разработала концептуальный проект усовершенствованного ядерного реактора для АЭС SRZ-1200, обладающий повышенной безопасностью, в котором учтены уроки катастрофы на Фукусиме, сообщили в пресс-службе компании. Япония вводит новые санкции против России

SRZ-1200 — это усовершенствованный реактор мощностью 1200 МВт, "разработанный на основе улучшенных японских нормативных стандартов безопасности, которые учитывают уроки, извлеченные из аварии на АЭС "Фукусима-1", отмечает компания.

Новый реактор обладает дополнительными функциями безопасности по сравнению с обычными, так называемыми реакторами под давлением, поясняет Mitsubishi. В частности, значительно снижена вероятность выброса радиоактивных веществ в окружающую среду в случае предполагаемой аварии.

Отмечается, что Mitsubishi хочет взять этот концептуальный проект и приступить к техническому проектированию реактора, чтобы обеспечить "доступность новых инновационных ядерных технологий для стабильного энергоснабжения Японии".

Также будет изучена возможность адаптации SRZ-1200 для производства водорода.