БЕРЛИН, 29 сен — ПРАЙМ. Немецкое правительство введет сдерживание цен на газ, откажется от газового сбора и выделит поддержку в размере до 200 миллиардов евро, заявил в четверг журналистам канцлер Германии Олаф Шольц. Инфляция в Германии достигла исторического рекорда в десять процентов

По его словам, страна делает все для того, чтобы справиться с энергетическим кризисом. "Но, тем не менее, цены слишком высокие. Перед многими гражданами, а также компаниями стоят сложные вызовы, с которыми непросто справиться. Цены должны снизиться", — заявил канцлер на пресс-конференции, которую транслировал немецкий телеканал Phoenix.

Шольц отметил, что для стабилизации обстановки власти выделят помощь в размере 200 миллиардов евро. "Эти 200 миллиардов будут направлены на финансирование кредитов, чтобы справиться с обстановкой в этом году, следующем и следующем за ним", — пояснил он.

По словам канцлера, эти деньги пойдут на то, чтобы профинансировать сдерживание цен на газ и тем самым снизить дополнительные расходы для потребителей в Германии. Он добавил, что в обозримом будущем газ из России поставляться не будет. И в этой связи можно "отказаться от планируемого ранее газового сбора", пояснил Шольц.

Канцлер добавил, что теперь цены на электроэнергию и газ в Германии "резко упадут". По его словам, сегодняшнее сдерживание цен на газ "крайне необходимо", чтобы пережить трудные времена.

Ранее сообщалось, что в Германии для поддержки газовых импортеров планировалось с 1 октября текущего года и до 2024 года взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.