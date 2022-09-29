БЕРЛИН, 29 сен — ПРАЙМ. Немецкие органы безопасности подозревают, что нитки "Северного потока" и "Северного потока — 2" были повреждены массивными взрывными устройствами, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники. СМИ: завершение выхода газа из "Северного потока" ожидается в понедельник

"Органы безопасности Германии уверены, что для подрыва газопровода "Северный поток" в Балтийском море потребовались высокоэффективные взрывные устройства", — отмечает издание.

Согласно расчетам источников журнала, для повреждений газопровода должны были использоваться взрывные устройства, действие которых сопоставимо с действием 500 килограммов тротила. Уточняется, что для такой оценки были учтены в том числе сейсмические сигналы, зарегистрированные различными измерительными станциями.

В этой связи вновь высказываются предположения, что за акцией может стоять только государственный субъект. Захарова назвала США бенефициаром ЧП на "Северных потоках"

Источники отмечают, что водолазы или робот с дистанционным управлением могут осмотреть повреждения газопровода уже в ближайшие выходные. Это может позволить сделать первые выводы о типе взрыва под водой и использованных взрывчатых веществах.

По данным источников, восстановление трубопровода теперь считается очень маловероятным. В связи с тем, что поврежденные трубы в настоящее время затоплены морской водой, специальное внутреннее покрытие очень быстро покрывается коррозией, в результате после затопления трубопровод больше не сможет использоваться для транспортировки газа, добавило издание.

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что Германия не дает оценок инциденту вокруг газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", пока не появятся результаты расследования происшествия.