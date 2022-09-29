КИШИНЕВ, 29 сен — ПРАЙМ. Кабмин Молдавии одобрил на заседании в четверг создание резервов природного газа на случай чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба кабмина. Власти Молдавии рассказали о возможной закупке газа из Румынии

"Правительство одобрило создание и поддержание запасов природного газа на случай чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, акционерное общество Energocom будет определено в качестве субъекта по созданию и обслуживанию резервов запасов природного газа", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

На розничном рынке природного газа поставщики будут платить предприятию Energocom финансовые взносы на создание и содержание залоговых запасов. Минимальный объем природного газа, подлежащий хранению, составляет 22,8 миллиона кубометров.

Резервный природный газ можно будет использовать только на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям. Президент Молдавии сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для страны

Республика испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Молдавские власти договорились с "Газпромом" в октябре 2021 года о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.