МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ремонтные работы по устранению утечек в "Северных потоках" будут сложной задачей, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на председателя Немецкого научно-технического объединения по газу и воде Геральда Линке. СМИ: в Германии уверены, что нитки "Северных потоков" были взорваны

Эксперт рассказал, что работы на глубине 70 метров будут "технической проблемой". По его мнению, вода могла попасть в трубопроводы, а чтобы ее оттуда убрать, нужно добиться избыточного давления в них или использовать специальное оборудование.

Отмечается, что подобные работы проводятся с применением водолазных колоколов.