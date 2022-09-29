МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ремонтные работы по устранению утечек в "Северных потоках" будут сложной задачей, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на председателя Немецкого научно-технического объединения по газу и воде Геральда Линке.
Эксперт рассказал, что работы на глубине 70 метров будут "технической проблемой". По его мнению, вода могла попасть в трубопроводы, а чтобы ее оттуда убрать, нужно добиться избыточного давления в них или использовать специальное оборудование.
Отмечается, что подобные работы проводятся с применением водолазных колоколов.
https://1prime.ru/energy/20220929/838302919.html
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