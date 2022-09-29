БЕРЛИН, 29 сен — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компании Uniper не смогла найти потенциального покупателя для своего российского подразделения Unipro после того, как выставила его на продажу в марте, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Потребление газа в Германии выросло выше среднегодового уровня

"И шансы на заключение сделки исчезающе малы на фоне энергетического конфликта Европы с Россией, который обострился на этой неделе после того, как ключевой газопровод был поврежден в результате того, что Германия назвала актом саботажа", — отмечает агентство.

Уточняется, что Uniper как одна из самых больших жертв энергетического кризиса должна избавиться от своих российских заводов до национализации. "В противном случае правительство рискует стать владельцем пяти угольных и газовых электростанций, которые обеспечивают около 5% всех энергетических потребностей России", — уточняет агентство, добавляя, что это неприемлемо для Берлина на фоне множества европейских и американских санкций против Москвы на фоне конфликта на Украине.

Таким образом, Германия рискует остаться с 2,2 миллиардами евро непродаваемых российских энергетических активов, после того, как Uniper SE будет национализирована.

Ранее правительство Германии достигло предварительно соглашения с Uniper и его главным акционером — финской Fortum — о национализации крупнейшего импортера газа в стране. Uniper запрашивала 9 миллиардов евро от правительства ФРГ еще в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".