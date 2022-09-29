КИШИНЕВ, 29 сен — ПРАЙМ. Молдавия намерена до конца сентября выплатить "Газпрому" 30 миллионов долларов в виде аванса за половину следующего месяца, чтобы продолжить получать газ в октябре, сообщил в четверг глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Цены на газ в Европе упали ниже 1880 долларов за тысячу кубов

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что представители "Газпрома" не подтвердили, что продолжат поставки газа в республику в октябре, поскольку компания "Молдовагаз" не выплатила авансовый платеж.

"Мы должны выполнить обязательства по выплате аванса, у нас еще есть долг. На данный момент речь идет о сумме в 30 миллионов долларов, которые должны быть выплачены до пятницы включительно", — заявил Чебан в эфире телеканала Canal 2, оценив вероятность выплаты денег в срок в 90%.

По его словам, компания работает над этим вопросом вместе с властями, чтобы преодолеть проблемную ситуацию, поскольку самостоятельно выплатить такую сумму "Молдовагаз" не может.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.