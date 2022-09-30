БРЮССЕЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу могут согласовать новые меры для смягчения ситуации с высокими ценами на энергию. В Британии выделят 1,5 миллиарда фунтов для утепления домов малоимущих

"Министры энергетики ЕС будут стремиться к политическому соглашению по проекту регулирования Совета о чрезвычайном вмешательстве для ответа на высокие цены на энергоносители", — говорится в материалах Совета ЕС ко встрече.

Источник в ЕС сказал журналистам в четверг, что надеется на согласование этого регулирования в пятницу.

Если политическое соглашение будет достигнуто, после него должно будет пройти формальное утверждение документа.

Новые энергетические меры, о которых пойдет речь, были официально предложены Еврокомиссией в середине сентября. Среди них — обязательное снижение потребления электроэнергии в определенные пиковые часы, лимит на прибыль компаний, вырабатывающих электричество из дешевых источников. Согласно материалам Еврокомиссии, она предлагала установление предела в 180 евро для рыночных доходов за мегаватт-час произведенной электроэнергии. Еще один источник в ЕС пояснял в середине сентября, что, к примеру, если цена на рынке за мегаватт-час составляет 500 евро, то такие компании смогут получить лишь 180 евро, а остальные средства можно будет направить на поддержку потребителей.

Еще одна мера — это так называемый "взнос солидарности" от сверхприбыли, полученной от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах. ЕК предложила разрешить государствам ЕС собирать минимум треть с той части прибыли соответствующих компаний за 2022 фискальный год, которая превышает 20-процентное увеличение по сравнению со средней прибылью за предыдущие три года. Полученные странами ЕС таким образом средства могут быть направлены на поддержку потребителей, в том числе, энергоемких компаний.

Как сообщил в четверг источник в ЕС, странами союза рассматриваются некоторые поправки к изначальным предложениям Еврокомиссии, но основные параметры проекта регулирования сохраняются.

Министры, как ожидается, обсудят и дополнительные меры в сфере энергетики, сказал журналистам источник. По его словам, здесь в первую очередь речь идет о "вмешательстве на газовый рынок".

Источник добавил, что большинство стран ЕС выступают за введение потолка цен на газ. Однако это деликатный вопрос, который должен рассматриваться очень и очень внимательно, чтобы улучшить ситуацию на рынке, а не перекосить его, сказал собеседник журналистов.

Он также сообщил, что в среду Еврокомиссия представила по этому поводу неофициальный документ, который обрисовывает "за" и "против" различных вариантов, говорит и о лимите цен на весь импорт "голубого топлива" в союз. Собеседник журналистов выразил уверенность, что министры в пятницу "всеобъемлюще прокомментируют этот неофициальный документ".

Кроме того, в ходе встречи датская, шведская и германская делегации представят информацию об утечках газа, произошедших на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" недалеко от острова Борнхольм в Дании.