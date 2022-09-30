ДОНЕЦК, 30 сен — ПРАЙМ. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что цену на газ в республике удалось стабилизировать, стоимость снизилась в среднем на 3 рубля. СМИ: страны ЕС далеки от консенсуса в вопросе потолка цен на российский газ

"Продолжаем работать с ценами на топливо. Цены на газ удалось также стабилизировать. Стоимость снизилась в среднем на 3 рубля. Причем не только на государственных автозаправочных станциях, но и на коммерческих", — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что власти контролируют ситуацию с топливом.

Премьер ДНР прикрепил к посту фотографии с ценами на топливо. Стоимость газа составляет 27 рублей за литр. Цена бензина Аи-92 составила 41 рубль за литр, а стоимость Аи-95 — 46 рублей за литр. Дизельное топливо в республике стоит 57 рублей за литр.

Ранее Хоценко заявил, что на АЗС в республике наблюдается незначительный дефицит топлива из-за обстрелов украинскими войсками нефтехранилищ. В частности, на многих АЗС топливо отпускалось только по талонам и для транспорта государственных организаций. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточную разгрузку топлива и его развоз по заправкам в ДНР. Позднее министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков сообщил, что дефицит топлива на территории республики планируется ликвидировать в течение недели.