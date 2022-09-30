БРЮССЕЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза согласовали новые меры в ответ на высокие цены на энергию на внеочередном заседании в пятницу. Об этом сообщило чешское председательство в Совете стран ЕС.
"Министры достигли политического соглашения о мерах по смягчению высоких цен на электроэнергию", — сказано в его сообщении в Twitter.
В число таких мер входят обязательное снижение спроса на электричество в ЕС, введение лимита на прибыль компаний, вырабатывающих электроэнергию из дешевых источников, а также "взнос солидарности" от прибыли, полученной в секторе ископаемых видов топлива.
https://1prime.ru/energy/20220930/838311624.html
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