БРЮССЕЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза согласовали новые меры в ответ на высокие цены на энергию на внеочередном заседании в пятницу. Об этом сообщило чешское председательство в Совете стран ЕС. ЕС пообещал ответ на действия против своей энергетической инфраструктуры

"Министры достигли политического соглашения о мерах по смягчению высоких цен на электроэнергию", — сказано в его сообщении в Twitter.

В число таких мер входят обязательное снижение спроса на электричество в ЕС, введение лимита на прибыль компаний, вырабатывающих электроэнергию из дешевых источников, а также "взнос солидарности" от прибыли, полученной в секторе ископаемых видов топлива.