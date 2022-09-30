ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что причиной прорыва газопроводов "Северный поток" стала "преднамеренная диверсия", и назвал "дезинформацией и ложью" обвинения российской стороны в адрес американцев и их союзников. Швеция и Дания оценили мощность взрывов на "Северных потоках"

"Это был преднамеренный акт диверсии, и сейчас русские качают дезинформацию и ложь", — сказал он журналистам.

Байден пообещал, что США вместе с союзниками докопаются до правды. "В должное время, когда ситуация успокоится, мы нырнем и выясним, что конкретно случилось", — сказал он.

Байден призвал "не слушать, что говорит Путин". "Мы знаем, что это неправда", — сказал он.

Байден добавил, что отдал распоряжение помочь союзникам с обеспечением безопасности критической инфраструктуры.