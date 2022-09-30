Байден назвал "преднамеренную диверсию" причиной прорыва "Северного потока"
Президент США Байден назвал "преднамеренную диверсию" причиной прорыва "Северного потока"
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ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что причиной прорыва газопроводов "Северный поток" стала "преднамеренная диверсия", и назвал "дезинформацией и ложью" обвинения российской стороны в адрес американцев и их союзников.
"Это был преднамеренный акт диверсии, и сейчас русские качают дезинформацию и ложь", — сказал он журналистам.
Байден пообещал, что США вместе с союзниками докопаются до правды. "В должное время, когда ситуация успокоится, мы нырнем и выясним, что конкретно случилось", — сказал он.
Байден призвал "не слушать, что говорит Путин". "Мы знаем, что это неправда", — сказал он.
Байден добавил, что отдал распоряжение помочь союзникам с обеспечением безопасности критической инфраструктуры.
https://1prime.ru/energy/20220930/838320917.html
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