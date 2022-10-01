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2022
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Пушков прокомментировал упрямство Запада, ведущее к разрыву с Россией
Энергетика
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Страны Запада разрывают отношения с Россией, невзирая на ущерб собственным интересам — на это обстоятельство указал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В качестве... ПРАЙМ, 01.10.2022
нефть, энергетика, новости, газ, алексей пушков, россия, энергетический кризис, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Страны Запада разрывают отношения с Россией, невзирая на ущерб собственным интересам — на это обстоятельство указал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
В качестве примера он привел Германию, где правящие круги по мере обострения энергетического кризиса ждут "радикальные вызовы для власти" в виде социальных протестов и волнений.
Однако политику в энергетической сфере германские власти менять не намерены, заметил сенатор.
"Большой разрыв Запада с Россией приобретает законченные черты", — заключил Пушков.