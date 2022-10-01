МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Страны Запада разрывают отношения с Россией, невзирая на ущерб собственным интересам — на это обстоятельство указал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Европа лишилась последнего шанса на спокойную зиму

В качестве примера он привел Германию, где правящие круги по мере обострения энергетического кризиса ждут "радикальные вызовы для власти" в виде социальных протестов и волнений.

Однако политику в энергетической сфере германские власти менять не намерены, заметил сенатор.

"Большой разрыв Запада с Россией приобретает законченные черты", — заключил Пушков.