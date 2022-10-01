МЕХИКО, 1 окт — ПРАЙМ. Бразилия начала принимать поставки дизельного топлива из России: в пятницу в порт Сан-Паулу прибыли 35 миллионов литров, новые поставки ожидаются в октябре, сообщил министр горной промышленности и энергетики Бразилии Адольфу Сашида. СМИ: члены ОПЕК+ обсуждают новое сокращение добычи нефти в ноябре

"В порт Сантус из России прибыло около 35 млн литров дизельного топлива. Другие операции по импорту российского дизельного топлива также в процессе. Новые грузы ожидаются в октябре, это усилит конкуренцию и приведет к снижению топливных цен", — написал Сашида в своем блоге в Twitter.

Договоренность о поставках дизеля из России в Бразилию была достигнута в июле, об этом журналистам сообщал президент Болсонару.

Стоимость топлива в Бразилии поднялась к концу лета на исторический максимум, около трети дизельного топлива страна импортирует из других стран. Высокие цены на бензин и дизель, в свою очередь, подстегивают инфляцию в стране.