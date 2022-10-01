МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Европа рано или поздно сможет обходиться без поставок энергоресурсов из России, но при этом она заплатит ценой качества жизни и экономики, заявил РИА Новости генеральный директор "Европейской Электротехники" Илья Каленков. Как прежде не будет: Путин об энергокризисе, зерне и долларовых бумажках

"На вопрос, справится ли Европа без ресурсов России, можно смело отвечать, что справится. Только какой ценой это будет происходить? Ведь в общем-то можно топить дровами и гордо заявлять, что мы обошлись без российского газа. Можно закрыть свои производства или перенести их в Америку. Естественно, при этом упадет зависимость от российского газа, его нужно будет меньше. Но здесь вопрос не в том, чтобы обойтись, а в том, чтобы сохранить качество жизни, качество экономики", — считает он.

Эксперт отметил ключевую роль стоимости электричества на любом серьезном производстве, будь то черная и цветная металлургия, производство удобрений, автомобилестроение. Он считает, что значительный рост цен на газ и электроэнергию делает промышленность Европы неконкурентоспособной. Полный отказ от российских поставок приведет к падению экономики Европы, ее деиндустриализации, а затем — к увеличению безработицы и снижению качества жизни в регионе.

По мнению Каленкова, сейчас никакой другой энергоноситель не может составить конкуренцию трубопроводному газу. "Да, в Европе есть свой уголь в определенных количествах, есть даже свой газ в некоторых регионах. Но все равно это в масштабах европейской экономики мелкая мелочь по сравнению с реальными потребностями", — подчеркнул он. Англосаксы фактически уничтожают энергоструктуру Европы, заявил Путин

"Конечно, с течением времени все можно преодолеть, сформируется какая-то новая реальность", — сказал эксперт. Возможно, Европа построит атомные электростанции, но на это уйдет 10-15 лет. Она также может развивать ветряную и солнечную энергетику — но это будет продуктивно только в качестве дополнительного инструмента, а глобально не поможет решить проблемы ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, добавил Каленков.

"Может быть, о чем-то договорятся с арабами. Может, произойдут прорывы в альтернативной энергетике и технологиях. Но на мой взгляд, в ближайшие года три ничего хорошего европейскую промышленность прежде всего и европейскую экономику в целом не ждет", — заключил он.

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу на церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий, что США, продавливая полный отказ Евросоюза от энергоносителей и других ресурсов из России, ведут Европу к деиндустриализации, чтобы полностью "прибрать к рукам европейский рынок". Европейские элиты это понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы, добавил российский лидер.