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https://1prime.ru/energy/20221001/838323813.html
ОПЕК+ проведет заседания комитета и всех глав альянса в Вене 5 октября
Энергетика
Новости
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. ОПЕК+ РЕШИЛ ПРОВЕСТИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И ВСЕХ ГЛАВ АЛЬЯНСА 5 ОКТЯБРЯ В ФОРМАТЕ ОФФЛАЙН В ВЕНЕ — ОПЕК Новость дополняется ПРАЙМ, 01.10.2022
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ РЕШИЛ ПРОВЕСТИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И ВСЕХ ГЛАВ АЛЬЯНСА 5 ОКТЯБРЯ В ФОРМАТЕ ОФФЛАЙН В ВЕНЕ — ОПЕК
Новость дополняется