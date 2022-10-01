МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Молдавия регулярно нарушает сроки оплаты поставленного из России газа, позиция республики не позволяет урегулировать вопрос с историческим долгом, что влечет за собой риск расторжения контракта, сообщил "Газпром" в своем в Telegram-канале. "Газпром" подтвердил объем поставок газа в Молдавию в октябре

Компания подтвердила поставки газа в Молдавию в октябре и отметила, что "молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ".

"Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт", — сказано в сообщении.