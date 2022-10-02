МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки на заседании в Вене в среду, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. ОПЕК+ проведет заседание в формате оффлайн в Вене впервые с 2020 года

Ранее в организации сообщили, что ОПЕК+ решил провести заседание министерского мониторингового комитета и всех глав альянса 5 октября в формате офлайн в Вене. Эти заседания пройдут в таком формате впервые с марта 2020 года, когда министры начали совещаться в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19 в мире.

"Мне кажется, они бы не захотели встречаться лично для мелкого шага", — приводит агентство слова главы отдела сырьевой стратегии RBC Capital Markets Хелимы Крофт.

По словам делегатов, окончательное решение о размере сокращения добычи не будет принято раньше встречи министров.

Как сообщало на этой неделе агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе, члены ОПЕК+ начали обсуждать дополнительное сокращение добычи на ноябрь, и оно "вероятно". Также агентство писало, что делегация России может предложить альянсу уменьшить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки на следующем заседании в октябре. СМИ: члены ОПЕК+ обсуждают новое сокращение добычи нефти в ноябре

Затем агентство писало, что члены ОПЕК+ сосредоточены на сокращении от 500 тысяч до 1 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. По условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но в октябре — сокращает на этот же объем и возвращается к августовским параметрам.